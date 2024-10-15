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الخطوط الجوية المجرية تلغى رحلاتها إلى إسرائيل حتى 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 09:52 م

أعلنت شركة الخطوط المجرية، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى عام 2025، وفق ما أفادت به الإذاعة العبرية.

وكانت الشركة المجرية قد علقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 23 أكتوبر الحالي، ولكنها عادت وعدّلت قرارها اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشركة أنها "بسبب التصعيد" قررت تعليق عملياتها من وإلى إسرائيل، وستعود للسفر إلى إسرائيل فقط في 15 يناير 2025.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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