شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية المجرية تلغى رحلاتها إلى إسرائيل حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الخطوط المجرية، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى عام 2025، وفق ما أفادت به الإذاعة العبرية.

وكانت الشركة المجرية قد علقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 23 أكتوبر الحالي، ولكنها عادت وعدّلت قرارها اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشركة أنها "بسبب التصعيد" قررت تعليق عملياتها من وإلى إسرائيل، وستعود للسفر إلى إسرائيل فقط في 15 يناير 2025.