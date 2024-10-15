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مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - كتب: سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 09:50 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجه المرحله الثالثه لرياض الأطفال للعام الدراسى 2024 / 2025

وأوضحت المديرية فى بيانها أنه على أولياء الأمور مراعاة الآتى:-

 1- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من 15 أكتوبر 2024 حتى 30 أكتوبر 2024
 2- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم فى هذه المرحلة :
يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحاليه واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط .
 3 - الطلبه أقل من 5 سنوات سيتم التقديم فى العام القادم

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