شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجه المرحله الثالثه لرياض الأطفال للعام الدراسى 2024 / 2025

وأوضحت المديرية فى بيانها أنه على أولياء الأمور مراعاة الآتى:-

1- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من 15 أكتوبر 2024 حتى 30 أكتوبر 2024

2- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم فى هذه المرحلة :

يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحاليه واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط .

3 - الطلبه أقل من 5 سنوات سيتم التقديم فى العام القادم