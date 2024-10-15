شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يستقبل أول وفودِ المرحلة الثانية من شبابِ "نوِّر فكرَك.. ابنِ وعيَك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مركزُ الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بمقرّه بمشيخة الأزهر الشريف صباح الثلاثاء 15/10/ 2024 أولى وفودِ الشباب المشاركِ في المرحلة الثانية من مبادرة " نوِّر فكرَك.... ابنِ وعيَك " التي يُنفذّها مركزُ العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، والتي تأتي في إطار مبادرةِ الرئيس عبد الفتّاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ضمّ الوفدُ الأولُ من المبادرة أعضاءَ برلمانَيِ الطلائعِ والشبابِ والشيوخ، ونماذج محاكاةِ الحياةِ السياسيةِ المصرية من مراكزِ الشبابِ بمحافظة أسيوط ، وشارك فيه ما يقربُ من 60 شابًا وفتاةً .

وقد استمع الوفدُ إلى محاضرتين؛ حاضر فيهما أعضاءُ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اشتملت المحاضرتان على عددٍ من المحاور عن السلوكيات وبناء الإنسان ، كان أهمُّها :

التقدم التقني وأثره على السلوك ،

خطورة الأفكار والمفاهيم المتطرفة

واللادينية على سلوك الإنسان،

أعمدة بناء الشخصية المصرية ،

قيمة المواطنة والولاء للوطن .

وفي نهاية المحاضرات دار حوارٌ مفتوحٌ بين الشباب والمحاضرين اتسم بالإيجابية والتفاعلِ المميّز من الحاضرين ، مما يُدلّل على تفاعل الشباب مع المحاور التي طُرحت خلال اللقاء وأهميتِها لهم في بناء وعيهم.

جديرٌ بالذكر أن مركزَ الأزهر العالميَّ للفتوى الإلكترونية ووزارةَ الشباب والرياضة نفّذا المرحلةَ الأولى من مبادرة " نوِّر فكرَك ..ابنِ وعيَك " في عام 2022 واستقبلت 27 وفدًا من شباب المحافظات.

وتهدفُ المبادرةُ إلى " بناءِ الإنسان ، وإنماءِ الوعي الدينيّ والمجتمعيّ الصحيح ، وإثراءِ عقول الشباب بالمعرفة والعلم ، وتصحيحِ المفاهيم المغلوطة ومواجهةِ الأفكار المتطرفة والظواهر السلبية في المجتمع.

ومن المقرر مشاركةُ 3000 شابٍّ وفتاةٍ في المرحلة الثانية من المبادرة من مُختلِف المحافظات على مستوى الجمهورية.