شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنشاء منافذ سلعية لعرض وبيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المنافذ السلعية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بها من سلع غذائية وأساسية وخضروات وفاكهة، مع مراعاة أن تغطي كافة قطاعات المحافظة، معلنًا التعاون مع وزارة الزراعة خلال المرحلة الحالية لإنشاء عددًا من المنافذ البيعية لعرض منتجات الوزارة للمواطنين بأسعار مناسبة، على أن يتم الإعلان عن مواقعها قريبًا.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العمل داخل السوق وحركة البيع والشراء والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع والاطمئنان على جودة المعروضات.

واطلع محافظ الجيزة، على موقف السوق الحالي والتوسعات المستقبلية، موجهًا بضرورة استكمال كافة أعمال المرافق بالسوق.

والتقى المحافظ، خلال جولته داخل السوق بعدد من تجار الخضراوات والفاكهة داخل السوق وأصحاب المحال.

واطلع المهندس عادل النجار، على عدد من المعوقات التي تواجه التجار بمنظومة العمل وبحث سبل مواجهتها وحلها بالإضافة إلى بحث آليات توفير السلع بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

واطمئن المحافظ، من التجار على حركة البيع داخل منافذ التجزئة للخضروات والفاكهة بالسوق والمقامة على مساحة 700 م2 والتى تضم 18 باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين على شراء احتياجاتهم من السوق، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التي يعكسها السوق وما يمثله من مركز ضخم لبيع الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار اقل من الاسعار المعروضة بأسواق التجزئة بنسب كبيرة.

وخلال جولته حرص المحافظ على تفقد مقار جهاز الجبانات والجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق، وقام خلالها بتفقد الإدارات المختلفة لجهاز الجبانات واستهلاك الطرق وعدد من مواقع العمل التابعة للمنطقة الصناعية والاستثمارية ومتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنيين.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى، وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.