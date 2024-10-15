مطاردة تنتهي بحادث دهس.. قصة مقتل "سمير" على يد ابن عمه بسبب خلافات عائلية بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت منطقة التبين بحلوان، جريمة مأساوية حين أقدم شخص على إنهاء حياة نجل عمه دهسًا أسفل عجلات سيارته، بسبب مشاكل عائلية.

توترت علاقة "سمير، اسم مستعار، 33 سنة مالك مخزن خردوات، بأبناء عمومته في الآونة الأخيرة، بسبب اتهامهم له بسرقة منزلهم، ونشبت بينهما مناوشات استمرت لفترة، بحسب أقوال شهود عيان لـ"الخليج 365".

وفي يوم تطورت المشادات والاتهامات إلي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أبناء العمومة انتهت دون إصابات، وتجددت حين تقابل المجني عليه يستقل دراجة نارية، مع نجل عمه يستقل سيارة، وقعت مطاردة بين أبناء العم وصفها شهود عيان بأنها تشبه ما يحدث في أفلام السينما، إلى أن أنتهت بدهس الأول أسفل عجلات السيارة لقى مصرعه على إثرها.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التبين، بلاغًا من أحد أهالي التبين، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين مصرع شاب يدعى "سمير"، دهسًا أسفل عجلات سيارة، على يد نجل عمه "سيف" اسم مستعار، وأمكن ضبط المتهم والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.