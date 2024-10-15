رؤية شاملة.. ماذا قال وزير الري بجلسة رصد التأثير البيئي على نهر النيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية البحث العلمي والشراكة والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي في مجال المياه، مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه، شريطة أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض.

جاء ذلك في كلمة وزير الري - خلال مشاركته في جلسة "رصد التأثير البيئي والأراضي للسدود على نهر النيل"، والتي نظمها المركز القومي لبحوث المياه وعدد من المراكز البحثية المصرية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة" - وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات ومعوقات قطاع المياه في مصر لتحديد متطلبات البحث العلمي في مجال المياه بشكل واقعي قابل للتطبيق، خاصة مع وجود العديد من المستجدات الواجب إدراجها في خطط البحث العلمي مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، ورصد نوعية المياه، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأول الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.