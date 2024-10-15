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وزير التموين يؤكد أهمية وجود احتياطي استراتيجي آمن من القمح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أهمية وجود احتياطي استراتيجي آمن من القمح، مشيرًا إلى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق.

وشدد فاروق - خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا للمطاحن؛ لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن بحضور وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية- على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن؛ للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.

واطمأن على انتظام العمل بمنظومة الطحن، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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