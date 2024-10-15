سرعة جنونية ومشاكل في الفرامل.. أستاذ طرق يعلق على حادث الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا الظنيني:

رجح الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والكباري بجامعة عين شمس، أن تكون تصرفات سائق الأتوبيس هي السبب الرئيسي وراء الحادث المأساوي لطلاب جامعة الجلالة.

وقال مهدي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن شهادات الطلاب تؤكد قيادته بسرعة جنونية ووجود مشاكل في الفرامل.

وأضاف مهدي أن عدم خبرة السائق بالطريق ساهمت في تفاقم الموقف، إذ كان من المفترض أن يتحلى السائق بمزيد من الحذر والانتباه أثناء القيادة.

وأوضح مهدي أن الجامعة يجب أن تتأكد من سلامة وسائل النقل التي يستخدمها الطلاب، وتوفير المعايير اللازمة لضمان سلامتهم.

ولفت إلى أن طريق الجلالة ليس سببًا في وقوع حادث أتوبيس الجامعة، ولو كان الطريق هو السبب لكانت تلك الحوادث ستتكرر بشكل مستمر.

وعرضت الأجهزة المعنية سائق أتوبيس حادث الجلالة على الطب الشرعى، وبإجراء التحليل المبدئى له تبين تعاطيه جوهر مخدر، وقد أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.