شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن وأوستن يعربان لإسرائيل عن قلقهما بشأن الوضع الإنسانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن أبلغ الإسرائيليين في ذلك الوقت بان الزيادة في المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون لمرة واحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلينكن وأوستن يعربان لإسرائيل عن قلقهما بشأن الوضع الإنسانى في قطاع غزة، مضيفا: " نأمل أن تجرى إسرائيل التغييرات المشار إليها في الرسالة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.. وبلينكن كتب في إبريل إلى وزير الدفاع الإسرائيلي رسالة مماثلة بشأن مخاوفه".



وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال ترى أن إسرائيل لا تتخذ الخطوات الكافية لتفادى الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مردفا: "ما رأيناه خلال الأشهر القليلة الماضية أن زيادات المساعدات الإنسانية لم تستمر".



وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن مهلة 30 يوما مناسبة لإعطاء إسرائيل الوقت الكافى لحل المشكلة.