شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا توقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل بسبب استهداف قوات اليونيفيل بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رئيس الوزراء الإيطالى جيورجيا ميلونى، تجميد توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلى، جاء ذلك خلال كلمة لها أمام البرلمان الإيطالى اليوم الثلاثاء.

وقالت مالونى، أن إيطاليا جمدت إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل فى أعقاب الحادث الذى أطلق فيه الجيش الإسرائيلى النار على موقع لليونيفيل فى جنوب لبنان.

وأكدت 40 دولة على الأقل دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المنتشرة فى جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها، الذين أصيب 5 منهم خلال الأسبوع الماضي.

وأدانت هذه الدول المساهمة فى "اليونيفيل"، بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد قوات حفظ السلام ودعت إلى أن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب.

وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه يوم الاثنين بعد تعرض العديد من مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لـ إطلاق نار فى جنوب لبنان وحث جميع الأطراف - دون تسميتها - على احترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقارها.