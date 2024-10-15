شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة البريطاني مستجدات الوضع فى غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة الثلاثاء، "هاميش فالكونر"، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول المستجدات في قطاع غزة ولبنان.

وصرح السفير، تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى استعرض موقف مصر من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الإقليم، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكداً على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية استناداً لحل الدولتين يعد ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مطالباً المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.



كما تناول الوزير عبد العاطى الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لوقف التصعيد، والتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى لبنان، مشدداً على ضرورة انسحاب الجيش الاسرائيلى من كافة الأراضى اللبنانية واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى اللبنانية، والتزام اسرائيل بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل، وندد باستهداف اسرائيل لليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى. كما شدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف ودون انتقائية وتمكين المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني.



من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية على التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشجع الشركات البريطانية على تعزيز استثماراتها فى مصر فى ظل الفرص الواعدة المُتاحة فى المجالات المختلفة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية برئاسة وزيرى الخارجية، لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.