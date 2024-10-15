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أرقام أضاءت مسار العلاقات المصرية السعوية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تمتد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية لأكثر من70عامًا، شهد مسار تلك العلاقات صعوداً متنامياً عل الصعيد الاقتصادى، جسدته الأرقام

فبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجارى 2024  مسجلًا ارتفاعا نسبته 41 % عن الفترة نفسها من 2023 

بلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية 26 مليار دولار تتوزع على 8000 شركة سعودية 


وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى السوق السعودية 18.6 مليار دولار موزعة على 5700 شركة 

بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة بنسبة نمو فى عدد الرخص الممنوحة بنسبة 100% في 2024


حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 124 مليار خلال 2022 و 2023


التزمت مصر بحل 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين


أرقام أضاءت مسار العلاقات المصرية السعودية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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