شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أضاءت مسار العلاقات المصرية السعوية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية لأكثر من70عامًا، شهد مسار تلك العلاقات صعوداً متنامياً عل الصعيد الاقتصادى، جسدته الأرقام

فبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجارى 2024 مسجلًا ارتفاعا نسبته 41 % عن الفترة نفسها من 2023

بلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية 26 مليار دولار تتوزع على 8000 شركة سعودية



وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى السوق السعودية 18.6 مليار دولار موزعة على 5700 شركة

بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة بنسبة نمو فى عدد الرخص الممنوحة بنسبة 100% في 2024



حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 124 مليار خلال 2022 و 2023



التزمت مصر بحل 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين