شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمرا لحقوق الصحة الإنجابية لذوى الإعاقة فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

وشارك فى المؤتمر ممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والمجالس المتخصصة، مثل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والمجلس السكاني الدولي في مصر، والمجلس الأعلى للسكان في الأردن، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر.

تناولت جلسات العمل خلال المؤتمر استعراض أفضل الممارسات المنفذة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية المشاركة بهدف نشر المعرفة وتعزيز التعلم، وشملت الجلسات مناقشات حول قضايا الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، التغيرات المناخية، والتشريعات المختلفة المتعلقة بحقوقهم، كما نُظمت زيارة ميدانية إلى المركز البحريني للحراك الدولي.

وقد شاركت في فعاليات المؤتمر ست دول عربية هي: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، المملكة المغربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين.

اختُتم المؤتمر بجلسة نقاشية استعرضت تجارب وممارسات متنوعة من الدول العربية حول حقوق الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على سبل تعزيز هذه الحقوق.



الهيئة الإنجيلية



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