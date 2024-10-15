شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى نظيره الكينى للتباحث حول تعزيز التعاون فى مجال المياه والان مع تفاصيل الخبر

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ايريك موريسى موجا وزير المياه والصرف الصحي والري بدولة كينيا للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه على هامش إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الإفريقى التاسع .

وأكد سويلم حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع كينيا في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ومن جانبه أشار السيد موجا لعلاقات التعاون والصداقة التى تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم .

وتم الإتفاق على خطة للتعاون بين البلدين من خلال مذكرة تفاهم تشتمل على العديد من الموضوعات الخاصة بالمياه .

وأكد سويلم على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين ، مشيراً لإستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكينى في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة للمعنيين بقطاع المياه .

الجدير بالذكر أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام 1993 ، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر 180 بئرا جوفيا ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية ، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة) ، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.