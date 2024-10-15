وزارة الشؤون النيابية: قانون المجلس الوطني للتعليم يخدم سوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي قدمته الحكومة.

شهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادل الآراء حول أهمية إنشاء المجلس، حيث تطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.

وفي نهاية الجلسة، وبعد عرض جميع الآراء وتعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.

وقالت وزارة الشؤون النيابية، إن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات المستقبل.