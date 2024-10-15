وزير الري يؤكد ضرورة تحلية الإنتاج الكثيف للغذاء كمصدر للتعامل مع تحديات المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أنه مع محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية التي تمثل ضغطا متزايدا على الموارد المائية، فقد أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كمصدر للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات بحثية تستهدف تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة، بما يجعل التحلية ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية لتحلية المياه شانون مكارثي، اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة" تستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المقترحة بين وزارة الري، ومنظمة تحلية المياه في عمل دراسات بحثية ومناطق تجريبية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .

وقال وزير الري إن الوزارة ترحب بالتعاون مع المنظمة في مجال دراسات التحلية، ونقل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب الناجحة للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء في كل من المغرب وإسبانيا واستراليا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتحلية المياه والمزمع عقده في شهر ديسمبر القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأول الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.. ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.