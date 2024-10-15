قومي المرأة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة وإطلاق برامج لدعم نساء الريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكدت رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة إيزيس حافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة وخاصة في محور التمكين الاقتصادي، وتطلق برامج شاملة لدعم نساء الريف وتمكين السيدات.

وقالت إيزيس حافظ، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن "المجلس يتعاون مع مؤسسات الدولة سواء وزارات أو بنوك أو جهات مانحة أو أكاديمية، للنهوض بأوضاع المرأة بصفة عامة، ويركز جهوده مع كل مبادرات الدولة والعمل بكل القرى المستهدفة في تلك المبادرات، للمساهمة في جهود الدولة في التنمية التحتية والمشاركة في التوعية والنهوض بالبنية البشرية".

وأضافت أن البرامج، التي يتبناها المجلس، تضم التمكين الاقتصادي باعتباره صلب عمل المجلس، مشيرة إلى أن جهود النهوض بالمرأة المصرية تتضمن تدريب السيدات في الريف على الحرف اليدوية والتراثية، والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي لكي نقود منظومة كبيرة لإدماج المرأة في منظومة الشمول المالي.

ولفتت إلى أن الدولة تتوسع في إنشاء المجتمعات الريفية والعمرانية التي تضم نسبة كبيرة من السيدات، لكي تكون المرأة جزء من آلة الإنتاج في تلك الأماكن، وذلك ضمن مبادرات الدولة "حياة كريمة" و"تنمية الأسرة المصرية" و"بداية جديدة لبناء الإنسان".

وحول نسب السيدات العاملات في الريف المصري، أوضحت أن نصف سكان مصر العاملين بالزراعة والبالغ عددهم نحو 28% هن من السيدات، مشددة على اهتمام الدولة بالمرأة باعتبارها وحدة إنتاجية حية في المنزل والعمل ورعاية الأبناء، كما أنها تعمل في مجالات الصناعات البسيطة لتغذية الصناعات الزراعية وريادة الأعمال والمشروعات الكبرى.