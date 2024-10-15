شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يطمئن أهالى القبابات: لا وجود لوباء والإصابات نزلات برد والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، شوارع قرية القبابات سيرًا على الأقدام، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا على رفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أولًا بأول، وذلك فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقى نائب المحافظ، خلال الجولة، عددًا كبيرًا من أهالى القرية، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة نطاق قرى القبابات.

وخلال اللقاء، أشار النائب، إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وطمأن النائب الأهالى بعدم وجود أى أمراض أو انتشار لأى وباء داخل القرية وأن الحالات المصابة لا تتعدى كونها نزلات البرد بسبب تغيير الفصول.

وتابع النائب، خلال جولته التفقدية الوحدة الصحية لقرية القبابات، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتحدث النائب مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجهم لأى دعم للوصول إلى أعلى مستوى خدمى، مشددًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى المترددين.

ورافق نائب المحافظ عز أمين رئيس مركز أطفيح، ومدير الإدارة الصحية، ومدير الإدارة التعليمية بمركز أطفيح.

جولة نائب المحافظ



نائب محافظ الجيزة