شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى يلتقى المدير الإقليمى لصندوق المناخ الأخضر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه الدكتور أمجد المهدى المدير الإقليمى لصندوق المناخ الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وتم خلال اللقاء عرض موقف المناقشات الجارية مع صندوق المناخ الأخضر لتمويل الأعمال المطلوبة لتطوير منظومة الرى بمنطقة وادى النقرة بمحافظة اسوان من خلال إعادة تأهيل نظام الري بطريقة مقاومة للتغير المناخي ، كحل بعيد المدى لتحسين حالة الرى بالمنطقة .

كما تم مناقشة إمكانية تمويل عدد من المشروعات من خلال صندوق Readiness fund ، حيث قامت الوزارة بتقديم قائمة بالمشروعات والأنشطة الهادفة لتطوير منظومة الرى والتي يمكن دعمها من خلال الصندوق والتي تتضمن التدريب وبناء القدرات للعاملين بالوزارة ، وإدارة وتقدير الفيضانات وتطوير نماذج هيدرولوجية لها ، وتقييم تأثيرات مياه البحر على المياه الجوفية بالمناطق الساحلية الشمالية ، ونقل المعرفة فى مجال الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وتطوير مشروع يعتمد على التحلية والطاقة المتجددة والري الحديث ، والإعداد لمشروع يركز على استخدام المواد الطبيعية فى تأهيل الترع وحماية المناطق الساحلية من خلال تغذية الرمال .

