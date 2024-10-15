شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن تعلن سداد المصروفات الدراسية للطلاب المكفوفين وتوفير 2000 لاب توب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوى همم وجوائز لخريجى التدريب المهنى

وزير الرى: دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات الشح المائى

وزير الأوقاف: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية منع تهجير الفلسطينيين

وزير التعليم: نبذل قصارى جهدنا لضبط وانتظام العملية التعليمية

وزير الرى: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق الشح المائى فى العالم

وزارة الصحة: الإسراف فى تناول الملح يؤدى للإصابة بارتفاع ضغط الدم

وفد قيادات التعليم العالي يزور مصابى حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

وزير الصحة: مصر تعزز تصنيع الأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات المحلية

التضامن تعلن سداد المصروفات الدراسية للطلاب المكفوفين وتوفير 2000 لاب توب

وزارة الصحة: التشخيص المبكر للسكتات الدماغية مفتاح النجاة من مخاطرها