شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن تعلن سداد المصروفات الدراسية للطلاب المكفوفين وتوفير 2000 لاب توب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوى همم وجوائز لخريجى التدريب المهنى
وزير الرى: دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات الشح المائى
وزير الأوقاف: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية منع تهجير الفلسطينيين
وزير التعليم: نبذل قصارى جهدنا لضبط وانتظام العملية التعليمية
وزير الرى: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق الشح المائى فى العالم
وزارة الصحة: الإسراف فى تناول الملح يؤدى للإصابة بارتفاع ضغط الدم
وفد قيادات التعليم العالي يزور مصابى حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة
وزير الصحة: مصر تعزز تصنيع الأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات المحلية
التضامن تعلن سداد المصروفات الدراسية للطلاب المكفوفين وتوفير 2000 لاب توب
وزارة الصحة: التشخيص المبكر للسكتات الدماغية مفتاح النجاة من مخاطرها
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