شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن وذلك في إطار الاجتماعات الدورية، للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص.

واطمأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، مؤكدا ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم مع أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح ، واستمرار تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق،

وشدد الدكتور الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.



