شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يبحث التعاون مع كلية طب قصر العينى بحضور رئيس الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، كلية الطب بالقصر العينى، حيث استقبله الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى وعدد من أساتذة الكلية لبحث سبل التعاون بين المحافظة والكلية فى مجال الخدمات المجتمعية.



وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال اللقاء على تقديره لجهود كلية طب القصر العينى باعتبارها إحدى الكليات العريقة بالمحافظة التى تمتلك إمكانيات متميزة تسخرها فى تقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية ، مشيدًا بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى والجامعات المصرية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتقوم بإحداث تغيير لصالح البيئة المحيطة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشهد محافظ القاهرة خلال اللقاء جزءًا من مجلس الكلية والذي وجه الشكر لمحافظ القاهرة على أعمال التطوير ورفع الإشغالات التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحيط القصر العينى لخدمة المترددين على المستشفى وتسهيل الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وفى نهاية اللقاء قام أ.د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وأ.د حسام صلاح عميد كلية الطب بتسليم الدرع الذى منحته كلية طب قصر العينى لمحافظ القاهرة تقديرًا لجهوده.