شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير وتوصيل جميع المرافق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة، أن قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت إستكمال توصيل جميع المرافق "مياه - غاز – كهرباء - صرف" إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الافران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها .

كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير ، وتقنين أوضاع العاملين بها، كما تم انشاء مدرسة لتعليم صناعة الفخار للحفاظ على استمرار المهنة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجرها الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة لقرية الفواخير، والمجمع الحرفى بمصر القديمة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات الوفود المشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، التى ستعقد فى الفترة من 4 – 8 نوفمبر المقبل حيث سيتم تنظيم زيارة للقرية والمجمع خلال انعقاد المنتدى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع قرية الفخار، والمجمع الحرفى على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضرى الجارى فى المنطقة المحيطة بهما.

ورافق محافظ القاهرة فى جولته مهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.