شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

وقع المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة والسفير أريك شوفاليه - سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول بشأن التعاون الثقافي والقانونى، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي والقانوني بين مجلس الدولة والمؤسسات التعليمية بالسفارة الفرنسية، وتبادل الخبرات العلمية من خلال الدورات والتقارير والأبحاث بين الطرفين، والمشاركة في إعداد الدراسات ذات الصلة القانونية، وكذلك تعميم الاستفادة من المعاهد التعليمية التابعة للسفارة على مستوى الجمهورية للسادة القضاة وأسرهم وفقًا للشروط المعلنة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لسعادة السفير الفرنسي، متمنيًا دوام التعاون والتواصل على جميع الأنشطة.



















