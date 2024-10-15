شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات التدريب العسكرى المشترك "ميدوزا -13" بدولة اليونان والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا -13" بدولة اليونان والذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكل من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب.

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية، بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راق فى مختلف التخصصات.

كما ستنفذ القوات الخاصة للدول المشاركة على هامش التدريب المشترك "ميدوزا -13" التدريبين المشتركين " مينا -3 " و" هرقل -3 " لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة.

يأتى التدريب فى إطار تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة .