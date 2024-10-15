شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تهدد إسرائيل بوقف تزويدها بالأسلحة بسبب عدم دخول المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

نقل التلفزيون العبري، نقلا عن مصدر إسرائيلي تأكيده بأن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم يتم اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال تلفزيون "كان" الإسرائيلي، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، حذرا إسرائيل من أنه في حال لم تتوقف إسرائيل، خلال 30 يوما، عن منع إدخال مساعدات إنسانية أمريكية إلى قطاع غزة، فإن الإدارة الأمريكية ستعمل بموجب "مذكرة الأمن القومى" وتمنع نقل أسلحة إلى إسرائيل بموجب قانون المساعدات الخارجية.