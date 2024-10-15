شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الأوروبى تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء وفد من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة مارك ديفيس المدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وسو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبى وهيثم عيسى، المدير الإقليمى لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال والمشروعات المستهدفة فى مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام قاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بمكتب القاهرة .

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الأوروبى ، مشيدة بمستوى التعاون الثنائى فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الممولة من البنك الاوروبى فى المحافظات الثلاث (الدقهلية - الغربية- كفر الشيخ) ، وأعربت عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .

وقدم وفد بنك الإعمار الأوروبى الشكر لوزيرة التنمية المحلية على عقد اللقاء لبحث مجالات التعاون المشترك ، كما قدم وفد البنك التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تعينها وزيرة للتنمية المحلية فى الحكومة المصرية الجديدة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مشروع تطهير مصرف كيتشنر وكافة المشروعات الجارية فى المحافظات الثلاث فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق المشروع والذى يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه بالإضافة إلى منحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة (8 مليون يورو).

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع والذى سيحقق استفادة كبيرة للمحافظات الثلاثة ومساهمته فى تحسين البنية التحتية فى منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

وأشارت د.منال عوض إلى ان الفترة الماضية منذ توليها المسئولية أولت أهمية كبيرة لدفع معدلات العمل فى هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية والبيئة والسادة محافظى كفر الشيخ والدقهلية والغربية ، مشيرة إلى أنه تم التعاقد على حوالى 80%؜ من المشروعات المستهدفة ومنها إنشاء 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع انشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق واعادة تأهيل المقلب العمومى بقلابشو بالدقهلية ومشروع تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، لافتة إلى اهتمامها بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها وإدارتها بصورة مستدامة ووضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبى والاستشارى الخاص بالمشروع ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه على باقى المحافظات .

ومن جانبهم أشاد وفد البنك الأوروبى بالتقدم الذى شهدته معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ، معربين عن ترحيبهم باستمرار المتابعة والتعاون مع الوزارة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وفقاً للخطة الحالية وتقديم كل الدعم اللازم فى هذا الشأن.

كما أكد وفد البنك الأوروبى على الاهتمام الذى يوليه البنك لدعم مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص فى هذا المجال ، حيث أكدت د.منال عوض على الاهتمام الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات المصرية وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية منذ عام 2019 ، مشيرة إلى التوجه الحالى للحكومة بإشراك القطاع الخاص فى إدارة العديد من تلك المشروعات ( المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات ) وغيرها من مشروعات البنية الأساسية وطرحها أمام شركات القطاع الخاص فى شراكة كاملة بين الجانبين لحسن ادارتها وتشغيلها وتحقيق أقصى استفادة منها .

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للوزارة والبنك الأوروبى والتى يمكن التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة المستقبلية بين الجانبين ومن بينها مجالات عمل اللامركزية فى ظل توجه الحكومة المصرية فى هذا الشأن ضمن برنامج عملها الحالى ، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الأوروبى لتقديم الدعم لملف التكتلات الاقتصادية بالمحافظات فى ظل التجربة الناجحة التى نفذتها الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولى فى محافظات الصعيد .

كما تم استعراض كذلك إمكانية التعاون فيما يخص ملف أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية فى إطار الاهتمام الذى يوليه البنك الأوروبى بالنقل الحضرى وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات فى دول بالشرق الأوسط .

وأكدت الدكتورة منال عوض على اهتمام الوزارة بهذا الملف ووجود مشروع جارى تنفيذه لتحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء للحفاظ على البيئة .

وأكدت وفد البنك الأوروبى على اهتمامه بملف اللامركزية الاقتصادية وتقديم الخبرات والدعم الفنى اللازم فى هذا الملف وإمكانية دراسة التعاون مع الوزارة فيما يخص بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لدعم جهود الحكومة فى هذا الملف الحيوى ، كما رحب وفد البنك بدراسة كافة الملفات والموضوعات التى تم مناقشتها خلال اللقاء والتنسيق مع الوزارة فى الفترة القادمة بشأنها .