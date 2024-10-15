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مقتل رقيب شرطة إسرائيلى فى هجوم على الطريق رقم 4 فى أسدود المحتلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 04:51 م

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رقيب أول، يدعى "أدير كادوش"، يعمل شرطى فى جناح المرور، خلال هجوم على الطريق رقم 4 بمنقطة أسدود المحتلة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل الشرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، في هجوم بإطلاق نار على طريق 4 بالقرب من مدينة أسدود الساحلية جنوب الأراضي المحتلة اليوم الثلاثاء.

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