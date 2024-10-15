شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بتاريخ 5 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد، وأحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وأمين السر وحضور عبد الرحمن حمدي محمود.

وأصدرت المحكمة قراراتها فى 11 دعوى دستورية، ودعوى طلبات أعضاء، عقدت الجلسة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2024م..

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