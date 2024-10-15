شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يجتمع بكبار محضرى التفتيش لمتابعة تنفيذ الإعلانات والإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بكبار المحضرين المعنيين بالتفتيش على أعوان القضاة من المحضرين بكافة محاكم الجمهورية، بحضور مساعدي الوزير المختصين، وذلك لمتابعة دقة تنفيذ الإعلانات القضائية والإنذارات، وضبط تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإجراءات التحفظية بصورة سليمة تطابق الواقع.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل علي ضبط آليات العمل بالمحاكم وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين وصولًا للعدالة الناجزة، مشددا على أهمية ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم لاتصالها المباشر بالمواطن، والعمل على حوكمة العمل الإداري بما يؤدي الي سد كل ذريعة للفساد الإداري تحقيقًا لدقة وانضباط الإجراءات القضائية.



اجتماع وزير العدل



المستشار عدنان فنجرى وزير العدل