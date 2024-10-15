شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى للصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، في إطار احتفالية كلية الطب باليوم العالمى للصحة النفسية.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الانورعميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.



ناقشت الندوة أهمية التوعية المجتمعية عن الأمراض النفسية ودور كلية الطب في نشر الوعي عن الأمراض النفسية المختلفة، كما تطرقت إلى ضرورة الإهتمام بالصحة النفسية ووصول الإنسان إلى حالة من التوافق النفسي مع ذاته ومع الآخرين وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة بشكل إيجابي والعلامات المشيرة إلى وجود اضطراب نفسي والتي تحول دون مواجهة الشخص حياته اليومية بشكل سليم، وأهمية طلب المساعدة في تلقي العلاج النفسي.



حضر الندوة الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور طارق أحمد عكاشة رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي.

