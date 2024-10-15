النائب العام يعلن الحصيلة النهائية لحادث طريق الجلالة.. ويصدر 5 قرارات عاجلة (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقي، النائب العام، تفاصيل التحقيقات في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة، قبل أن تأمر بحبس السائق المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة في بيان لها اليوم، الثلاثاء إنها تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين.

وأشارت في بيانها، إلى أن فريق من النيابة انتقل إلى موقع الحادث؛ لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين -ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.

وطالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا.