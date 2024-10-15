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غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 1281 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 25806 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1305 مخالفات السير بدون تراخيص و39 دراجة نارية مخالفة و9951 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و1281 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و7 مخالفات موقف عشوائي و12 مخالفة شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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