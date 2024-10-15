مفاجآت في سحل حداد لزوجته.. والضحية: "التيك توك" مش السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تستكمل نيابة العجوزة، التحقيق في واقعة قيام "حداد" بسحل زوجته وقص شعرها وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء، بعد أن أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت أقوال الضحية أمام النيابة العامة، عدة مفاجآت صادمة، حيث قالت "دنيا" إن زوجها دائم التعدي عليها بالضرب، مشيرة إلى أنه سحلها في الشارع وقص شعرها بسلاح أبيض أمام المارة بعدما علم بذهابها إلى المحكمة لرفع قضية ضده.

ونفت السيدة، أقوال المتهم في التحقيقات بأن ما فعله جاء بسبب ظهورها على "التيك توك" بشعرها، مؤكدة أنها لم تكن تُظهر وجهها أو تقوم بأفعال مشينة عبر التطبيق، والخلافات كانت لأسباب أخرى تتعلق بالعنف المتكرر ومعاملة الزوج السيئة.

وقالت "دنيا" في التحقيقات، إن الزوج اعتدى على أسرتها بعدما تدخلت للدفاع عنها، ودائم على تهديدهم، "اتجوزت بلطجي ومكنتش أعرف"، مشيرة إلى أنه أخذ ابنهما بعدما تركت له عش الزوجية.

كان الزوج أنكر، في بداية التحقيقات، الاتهامات المنسوبة إليه بضرب وسحل زوجته وقص شعرها بسلاح أبيض. وبمواجهته بمقطع الفيديو المتداول لحظة قيامه بسحلها، اعترف بالواقعة مبررًا ضربه لها بعدم استجابتها له بعدم تصوير مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" مظهرة شعرها رغم أنها محجبة.

يذكر أن أجهزة وزارة الداخلية كانت كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على إحدى السيدات بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين، إنه في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض، ويقوم بالتعدي على إحدى السيدات محدثاً إصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وأضافت، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من السيدة المشار إليها بقيام زوجها بالتعدي عليها على النحو المشار إليه محدثاً إصابتها بجروح متفرقة بالجسم.