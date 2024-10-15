ادعوا له.. شقيق مؤمن زكريا يكشف آخر تطورات قضية "واقعة السحر" | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

كشف محمد زكريا المحامي، شقيق لاعب الأهلي السابق "مؤمن زكريا"، تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بفبركة العثور على أعمال سحر في المقابر.

وقال شقيق اللاعب، إن جلسة اليوم شهدت مرافعة دفاع المتهمين أمام هيئة المحكمة، وقام بالادعاء المدني بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت والانضمام إلى النيابة العامة في طالبتها.

وتابع محمد زكريا، أن شقيقه مر بحالة نفسية سيئة، بعد نشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع مسار الدعوى القضائية من خلاله، وتحسنت حالته في الفترة الأخيرة، "الحمد لله هو دلوقتى بخير.. ادعوله".

وقررت محكمة جنح الخليفة، حجز محاكمة المتهمين الخمسة في واقعة إيهام اللاعب مؤمن زكريا بالعثور على أعمال سحر خاصة به، أمام مدفن بمنطقة الخليفة، لجلسة 22 أكتوبر، للحكم.

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، الخاصة بواقعة فبركة أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

هذا، وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين، وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.