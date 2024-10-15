تصل للحبس.. عقوبة إتلاف ونقل وإخفاء الملصق الإلكتروني للسيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

يبحث الكثير من المواطنين عن عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، وذلك لمعرفة ما يحدث معهم في حال عدم تركيبه أو نزعه من السيارة لأي سبب من الأسباب، إذ تتخذ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ضد قائدي المركبات حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

عقوبة إتلاف الملصق الإلكتروني

ويعاقب قانون المرور على اتلاف الملصق الإلكتروني، سواء بإزالة جزء منه أو إزالته من المكان الملصق به أو حدوث اي تلف به لأي سبب من الأسباب، حددتها وزارة الداخلية؛ حيث وصلت عقوبة اتلاف الملصق الإلكتروني، وفقا لقانون المرور بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين وتسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني، أو إخفائه أو اتلافه أو حتى نقله إلى مركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وفقا لعقوبات قانون المرور وتعديلاته.

أهمية تركيب ملصق إلكتروني على السيارة

حددت وزارة الداخلية مكان وضع الملصق الإلكتروني، حيث من المفترض أن يكون على الزجاج الأمامي للسيارة، ويضم كل المعلومات عن السيارة في الموجودة لدى إدارة المرور، حتى يكون من السهل التعرف عليها والوصول إليها بسرعة كبيرة، كما يسمح وجود ملصق إلكتروني بتحديد الأماكن التي يوجد بها كثافات مرورية وتوفير كل التقارير والإحصائيات التي تساهم في إدارة وتنظيم حركة المرور، بالإضافة إلى تحديد مسار السيارات وتقديم الإرشادات المرورية الممكنة، وتأتي أهمية إصدار الملصق الإلكتروني للسيارات على النحو التالي:

- المساهمة في تطبيق القواعد المرورية على الطرق للحفاظ على سلامة وأمن السائقين والمواطنين.

- السرعة في تسجيل المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية حديثة.

- السرعة في الوصول إلى السيارات المُبلغ بسرقتها في مختلف أنحاء الجمهورية وسهولة ضبطها.

- ضبط المخالفات التي تخص تجاوز السرعة المقررة وتخزينها في شكل صور في قاعدة البيانات المركزية لدى إدارات المرور.

خطوات إصدار ملصق إلكتروني للسيارة

- في البداية قم بالتوجه إلى إدارة المرور التابعة لك.

- إحضار رخصة السيارة ويجب أن تكون سارية المفعول.

- تقديم طلب إصدار ملصق إلكتروني للسيارة في إدارة المرور.

- تسديد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني في الخزينة.

- بعد تسديد الرسوم يتم استلام الملصق الإلكتروني والذي يحتوي على كل بيانات السيارة.

وضع الملصق الإلكتروني على السيارة في المكان المخصص له.



صلاحية إصدار ملصق إلكتروني للسيارة

يرغب الكثيرون في معرفة صلاحية الملصق الإلكتروني حتى يمكنهم التعرف بدقة على موعد انتهائه، وترتبط صلاحية الملصق الإلكتروني بصلاحية رخصة السيارة، فإذا كانت الرخصة سارية لمدة سنة فإن موعد انتهاء صلاحية الملصق خلال سنة، أما إذا كانت صلاحية رخصة السيارة خلال 3 سنوات فإن موعد انتهاء صلاحية الملصق خلال 3 سنوات، ويمكن التعرف على صلاحية الملصق الإلكتروني من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لإدارة المرور وإدخال رقم السيارة لمعرفة كل التفاصيل التي ترغب فيها.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية على كافة الطرق والمحاور لضبط المخالفين والمركبات التي تسيير بدون الملصق الإلكتروني، وكذلك ضبط محاولات إخفاء أو تعديل أو اتلاف الملصق الإلكتروني. في إطار حرص الوزارة على تفعيل منظومة المرور الحديثة والنقل الذكي.

اقرأ أيضا:

يلتقط من الخلف والحارة المعاكسة والأطفال.. ماذا نعرف عن الرادار الألماني؟

يشبه السماعات| ماذا نعرف عن رادار ميستا كومباكت الجديد؟.. يلتقط 126 سيارة في لحظة

يلتقط السيارة على مسافة 300 متر.. ماذا نعرف عن رادار ساهر الجديد؟