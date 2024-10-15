34 عقد عمل لذوي الهمم.. وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يكثفان التعاون لتنفيذ أهداف "بداية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

التقى محمد جبران، وزير العمل، خلال جولة له داخل محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الفريقَ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة؛ للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون لمواصلة المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ في مجالات "التدريب من أجل التشغيل"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار، ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا؛ خصوصًا العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل".

ويقوم الوزير، حسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى الإسكندرية تتضمن جولة في معرض منتجات مراكز التدريب المهني بالمحافظة والتابعة للوزارة، وتسليم جوائز لأوائل خريجي "برنامج تدريبي" على 5 مهن، بالتعاون مع شركة "قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم"، وشركاء دوليين، ومحلين، وعقود عمل لذوي همم؛ لدمجهم في سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

ويزور الوزير جبران شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، التي يعمل فيها 1071 عامل، ليشهد ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها "الوزارة"، بمشاركة 17 شركة من داخل "المحافظة"، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وسَلَّم وزير العمل، ومحافظ الإسكندرية 34 عقد من أصل 69 عقد عمل لذوي الهمم، تم توفيرها خلال هذا الشهر، لمواطنين بمحافظة الإسكندرية، وتسليم جوائز لعدد 44 من أصل 120 من المتفوقين خريجي "برنامج تدريبي" بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، عبارة عن شنط: "تصفيق شعر، وصناعة جلود، وحلويات، وتطريز، وماكينات خياطة".

وأكد الوزير جهود وزارة العمل ومديرياتها في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم كل أنواع الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى التعاون بين المحافظة والوزارة ومديرية العمل لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية".