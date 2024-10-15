"الزراعة": لدينا اكتفاء ذاتي وفائض يتجاوز 1.2 مليون طن من الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز السوبر بوزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، أن مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة زراعة الأرز على مستوى العالم.

وقال الدكتور موافي، في تصريح للقناة الأولى: "إن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات جادة في زراعة الأرز البسمتي منذ عام 2001، وذلك بالتعاون مع مركز الأبحاث الهندي "أي أر أي" والمعهد الدولي لبحوث الأرز لبناء القدرات في مجال زراعة سلالات أرز أكثر تكيفا نظرا لزيادة حجم تكلفة الاستيراد من الخارج التي تجاوزت 200 مليون دولار سنويا".

وشدد على أن الأرز البسمتي المصري حاليا تفوق على الأصناف الهندية والباكستانية في الإنتاجية، حيث وصلت إنتاجية هذه الدول 5ر2 طن للفدان، في حين وصلت إنتاجية الأزر المصري لـ 4 أطنان للفدان والهجين لأكثر من 5ر5 للفدان الواحد.

وأضاف الدكتور موافي أن مصر نجحت في تحقيق أكبر إنجاز بتسجيل أصناف جديدة من الأرز الأعلى في الجودة على مستوى العالم بإنتاجية أكبر واستهلاك مياه أقل، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض من محصول الأرز الأبيض، موضحا أن مصر تنتج 5ر6 مليون طن أرز شعير و أكثر من 5ر4 مليون طن من الأرز الأبيض، مما يفوق حجم الاستهلاك الذي يقدر بـ 3ر3 مليون طن، مشددا على أن هناك حاجة إلى 100 ألف فدان لزراعة المزيد من الأرز البسمتي داخل مصر.