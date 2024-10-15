ننشر أماكن أراضي الإسكان المتوسط في الطرح الجديد.. وكراسات الشروط 7 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تبدأ وزارة الإسكان يوم 7 نوفمبر في طرح طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية.
ويشمل الطرح مدن (غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).
وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان المتوسط على النحو التالي:
- سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض
- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.
- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.
- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.
- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.
- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.
- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.
- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.
- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.
- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.
تفاصيل الطرح الرسمي لجميع أنواع الأراضي هنا