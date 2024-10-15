شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى غدا العظة الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون والان مع تفاصيل الخبر

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية مساء غد الأربعاء، من كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، وذلك في الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد ألقى قداسة البابا أمس، المحاضرة الأولى خلال مؤتمر الكهنة والرعاة لمجلس كنائس مصر، تناول فيها موضوع المحبة باعتبارها الفضيلة الأعظم التي تقود الإنسان إلى السماء.

وأكد قداسته أن المحبة هي الشيء الوحيد الذي نأخذه معنا في الحياة الأبدية، وأن هذه الحقيقة رغم بساطتها تغيب عن أذهان الكثيرين في هذا العالم المعقد.

