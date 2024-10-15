شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء العلم.. شيخ الأزهر يُعزِّى أسر حادث طلاب جامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر أبنائنا "شهداء العلم" طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم مفجع، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب والديهم وذويهم ويرزقهم الصبر والسكينة، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

وكان الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، قد أكد أن معظم حالات طلاب جامعة الجلالة المصابين فى حادث طريق العين السخنة مستقرة، موضحا فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن إجمالى عدد المصابين 33 حالة من بينهم 22 مصابا فى حالة مستقرة، وذلك بعد الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك الخروج من المستشفى، مشيرا إلى أن 8 حالات فقط من المصابين حالتهم الطبية غير مستقرة وفى العناية المركزة، فضلا عن وفاة 12 طالبا.

وأضاف نائب وزير الصحة، أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تم الانتقال لموقع الحادث فور وقوعه، ويتم المتابعة على مدار الساعة، إذ يتم تقديم تقارير طبية كل ساعة بـ الحالة الصحية العامة للمصابين.