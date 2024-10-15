شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات يوجه رسالة للعاملين عن طرق التواصل والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رسالة نشرت علي الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وجاء نص الرسالة، " الزملاء الأعزاء بالشركة القابضة والشركات التابعة أود أن أحييكم مجددا على ثقتكم في عملكم كلا في تخصصه وموقعه في خدمة قطاع المطارات والملاحة الجوية المصرية والذي ينتظر منا مزيدا من الجهد والعطاء والتحلي بروح الفريق الواحد لكي تستمر عملية البناء والتحديث بمختلف المرافق ومقالات العمل ومن أجل مكانة أفضل للمطارات المصرية على خريطة الحركة الجوية على المستوى الإقليمي والقارئ والعالمي وإيمانا التواصل العنصري بكافة المستويات الوظيفية مع الإدارة العليا المساهمة في إعداد مخططات وأهداف العمل القصيرة والبعيدة فإننا حريصون على فتح قنوات تواصل مع جميع العاملين لطرح الآراء المختلفة ولتلافى أي مشكلات أو عقبات ويسعدني تلقي رسائلكم مباشرة عن طريق الإيميل الآتي".

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