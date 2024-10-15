شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المول التجارى بمحطة قطارات صعيد مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تضم محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي، مولا تجاريا ضخما على 3 أدوار، وينشر الخليج 365، صورا توضح المول بالمحطة.

وتضم محطة قطارات صعيد مصر، التى تم افتتاحها، بمنطقة بشتيل بالجيزة، 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.

ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة .

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسى المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.



احد المحال داخل الهرم الزجاجى



المول على 3 أدوار



المول يضم أنشطة متنوعة



سلالم المول التجارى



شكل المول من الاسفل