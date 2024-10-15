شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف التحريات لضبط صاحب فتوى إباحة سرقة الكهرباء والمياه والان مع تفاصيل الخبر

تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول مكان اختباء صاحب فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، على مواقع التواصل الاجتماعى، لإلقاء القبض عليه تنفيذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وباشرت النيابة العامة، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى تضمن انتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.

وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة.

تبين صحة الواقعة وخروج أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى وإصدار فتوى أباح فيها سرقة المياه والكهرباء والغاز بقصد التأثير على الاقتصاد المصرى، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بضبطه إحضاره وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

كانت النيابة العامة أصدر أمس بيانا إلحاقًا ببيانها المؤرخ في 13 أكتوبر الجاري، أكد خلاله صدور أمر بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.