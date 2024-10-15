شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى ناعيا طلاب جامعة الجلالة: فقدانهم ضربة موجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب بجامعة القاهرة بخالص التعازي والمواساة، إلى الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس امناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة ، الدكتورة سلمي دوارة مستشار رئيس الجامعة للقطاع الصحي ،الدكتور محمد صلاح البدري عميد كلية الطب ، فى حادث ضحايا السير الأليم الذى تعرض له طلاب جامعة الجلالة بالأمس، وفقدانهم يمثل ضربة موجعة للمجتمع الطلابي بالجامعة، فقد كانوا يمثلون المستقبل الواعد وإذ يُعد رحيلهم خسارة كبيرة للمجتمع ككل.

كما تقدم الدكتور حسام صلاح بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان، كما نتمني دوام الشفاء العاجل لجميع المصابين سائلين المولى عز وجل ان يمنحهم الصحة والعافية.

أكد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، أن معظم حالات طلاب جامعة الجلالة المصابين فى حادث طريق العين السخنة مستقرة، موضحا فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن إجمالى عدد المصابين 33 حالة من بينهم 22 مصاب فى حالة مستقرة، وذلك بعد الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك الخروج من المستشفى، مشيرا إلى أن 8 حالات فقط من المصابين حالتهم الطبية غير مستقرة وفى العناية المركزة، فضلا عن وفاة 12 طالب.

وأضاف نائب وزير الصحة، أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تم الانتقال لموقع الحادث فور وقوعه، ويتم المتابعة على مدار الساعة، إذ يتم تقديم تقارير طبية كل ساعة بـ الحالة الصحية العامة للمصابين.