شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التشخيص المبكر للسكتات الدماغية مفتاح النجاة من مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن التشخيص المبكر مفتاح النجاة السكتات الدماغية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : السكتات الدماغية تحدث بسبب نزيف الأوعية الدموية في الدماغ أو جلطات الدم.

واستكملت وزارة الصحة والسكان : عادة ما تكون السكتات الدماغية بسبب انسداد في الأوردة مما يمنع الدم من التدفق إلى القلب أو الدماغ.

ووفقًا لـ منظمة الصحة العالمية، فإن السكتة الدماغية هي ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث تؤثر على 15 مليون شخص كل عام، وهناك ارتباط قوي بين السكتة الدماغية والجهاز المناعي، في حين يحمي الجهاز المناعي المخ، فإن بعض الاستجابات المناعية لها آثار سلبية بعد السكتة الدماغية.

وفى أعقاب السكتة الدماغية، تتغير العديد من أشكال المناعة بشكل كبير بسبب التأثير الذي تخلفه السكتة الدماغية على النظام.

والالتهاب الحاد الذي يؤدي إلى دخول الخلايا المناعية إلى المخ؛ وهذا يساهم أيضًا في تدمير الأنسجة، ولكن هذه المرحلة تتبعها مرحلة من تثبيط المناعة حيث يتم قمع الاستجابة المناعية الكلية للجسم، وهذا يزيد من ميل الجسم إلى الإصابة بالعدوى مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية، وهي المضاعفات المرتبطة عادة بالسكتة الدماغية.