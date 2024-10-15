شكرا لقرائتكم خبر عن عجيبا فى ميلاده.. تعرف على ملامح مهد المسيح والان مع تفاصيل الخبر

كان السيد المسيح عجيبًا في ميلادہ كما وصف في إشعياء، إذ ولد بعيدا في بيت لحم بأورشليم (فلسطين)، ولد في الحظيرة كراعيا وسط الخراف، كما قال إنجيل يوحنا "الراعي الصالح يبذل نفسہ عن الخراف" (10: 11)

ووُضع يسوع، وهو طفل في مذود البقر، في الموضع الذي تأكل منہ الحيوانات في الحظيرة، هذہ الحظيرة التي تحولت إلى كنيسة، وهي كنيسة المهد لتعتبر أهم الكنائس المسيحية في العالم.

وتبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم ميلاد المسيح في 25 نوفمبر 2024، صوم الميلاد المجيد لعام 2024/2025، ويستمر الصيام لمدة 43 يوم حتى ليلة عيد الميلاد 7يناير 2025، حيث ينتهي دائما في 29 كيهك / 7 يناير (ويقغ في 28 كيهك في السنوات الكبيسة)، وهذہ المدة تعتبر عن الآتي:

- 40 يوم لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوم.

- 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيہ الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيہ الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنہ يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.