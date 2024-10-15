شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة لمحات من الهند لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية إنطلاق المسابقة الفنية «لمحات من الهند»، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم الممثل في مكتب مستشار التربية الفنية بالوزارة وسفارة دولة الهند الممثل في مركز مولانا زاد الجناح الثقافي لدولة الهند علي مدار 28 عام للمشاركة بالمسابقة الفنية للرسم لطلاب المدارس.

ووجهت الوزارة، المديريات بإبلاغ الموجه العام للتربية الفنية بالمديريات بالإعلان عن المسابقة الفنية ( لمحات من الهند 2024 ) للطلاب بالمدارس الحكومية الرسمية لغات الخاصة والقومية بجميع المراحل التعليمية الابتدائي الاعدادي / الثانوي ) للمشاركة بحضور الطلاب لفاعليات تنفيذ المسابقة بالمحافظات التالية بالمواعيد المحددة و الأماكن الإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية وبنى سويف وكفر الشيخ والبحيرة وأسوان وبورسعيد والإسماعيلية والأقصر والمنيا والقاهرة والجيزة والبحر الأحمر.

