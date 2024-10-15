شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق عابدين ومنشأة ناصر والسلام تشهد فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ان رؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة و تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا الى ان رؤية مصر 2030 تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.



وأوضح محافظ القاهرة أن الدولة المصرية قررت في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، منوها ان رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والمواطنة والانتماء.



وأشار محافظ القاهرة الى ان المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تعد خطوة مهمة تعزز جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية البشرية والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة،و تستهدف بشكل مباشر استكمال تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جهود الدولة فى قطاعات الصحة، التعليم، وصناعة الوعى، دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، واستكمال بناء الإنسان المصرى، والاستثمار فى البشر، وتعزز من قدرة المواطن على تحقيق ذاته والمشاركة الفعّالة فى بناء المجتمع، كما تعد خطوة جادة من الدولة لترجمة خطط وبرامج الحكومة المختلفة على أرض الواقع.



وأضاف محافظ القاهرة أن مبادرة بداية تعكس رؤية شاملة وكاملة على جميع المستويات بما يعمل على سرعة تحقيق التنمية البشرية والتطور المنشود والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة في تنمية المجتمع، مؤكدا ان مبادرة بداية تخاطب جميع فئات المجتمع بدء من الطفل مرورا بالنشء والشباب.



ونوه محافظ القاهرة الى ان حيي عايدين ومنشأة ناصر شهدا، فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان ، حيث اصطفت سيارات وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والصحة لتقديم الخدمات للمواطنين ،مؤكدا ان تحركات الدولة المصرية تتجه نحو هدف محوري وهو تحسين جودة حياة المواطنين وحق جميع المواطنين في الحصول على الخدمات.



واضاف محافظ القاهرة انه في اطار جهود محافظة القاهرة لتعميق الوعي لدى النشء ، شهد حي السلام اول عدة ندوات توعوية استهدفت طلاب المدارس ، حيث تم عقد حلقات نقاشية مع الطلاب حول ضرورة التصدي للعديد من الممارسات الخاطئة والسلوكيات التي ترفضها الاديان السماوية ويرفضها مجتمعنا ايضا مثل التنمر و العنف وعدم تقبل الاخر ، مثمنا على دور المعلمين كعنصر فعال قادر على تعميق الوعي لدى ابنائنا الطلاب.



وفيما يتعلق بقطاع المشروعات وريادة الاعمال ، اشار محافظ القاهرة ان احياء العاصمة شهدت اليوم نشاطا مكثفا ، حيث شهدت احياء منشأة ناصر والمقطم ومصر الجديدة و عين شمس عقد ندوات توعوية تستهدف تقديم شرح مبسط لدور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مساعدة المواطنين على اقامة مشروعات فعالة وخلق فرص عمل تستجيب لمتطلبات سوق العمل ، بالاضافة الى التأكيد على ان سوق العمل اليوم يتطلب عدة مهارات تستوجب ضرورة الاتجاه نحو التدريب الفعال مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية والبرمجة ، والتأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل باعتباره حق اصيل لهم.