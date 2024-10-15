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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية     :

- الطماطم 21 جنيها

- البصل 15 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 15 .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 12.5  جنيه

- الكوسة بـ 15 .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها

- ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5جنيه

- الموز البلدي بـ 30 جنيها

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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